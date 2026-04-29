El Ejército de Somalia mata a 22 yihadistas del grupo Al Shabab, incluido un alto cargo

"La operación, que incluyó tanto enfrentamientos terrestres directos como ataques aéreos, tuvo lugar en Buulo Abdalla, entre Mubarak y Ugunji, y resultó en la muerte de 22 militantes de Al Shabab", publicó Defensa en la red social X.

Entre los terroristas muertos en los combates se encuentra Abdirahman Jeri, un comandante "conocido por aterrorizar a la población civil".

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Tanto el Ministerio de Defensa como el Mando de las Fuerzas Armadas mostraron su compromiso de "intensificar las operaciones de este tipo" para acabar con la amenaza de Al Shabab y "reforzar" la seguridad del país.

Somalia ha redoblado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

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Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.