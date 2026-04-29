El fondo de cobertura Pershing Square del magnate Bill Ackman debuta en Wall Street

La empresa de Ackman, que se dedica a las inversiones de alto riesgo y gestiona activos por valor de 30.000 millones de dólares, se ha dividido en dos entidades diferentes para su cotización: Pershing Square USA (PSUS) y Pershing Square Inc (PS), según un comunicado.

La cotizada principal, PSUS, se centra en el negocio de inversiones de Pershing Square y hoy debutó con un precio de unos 50 dólares por acción. Los inversores recibirán una acción de PS por cada cinco de PSUS que adquieran, según informó CNBC.

Ackman, un peso pesado del sector financiero en EE.UU. cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, participó en el tradicional toque de campana de apertura en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

La NYSE divulgó que la salida a bolsa combinada recaudó 5.000 millones de dólares.

Aunque los analistas esperaban una mayor recaudación, se trata de una de las mayores salidas a bolsa de la última década, de acuerdo con datos de la firma Dealogic citados por The Wall Street Journal.

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Ackman dijo esta mañana en el parqué que PSUS es "una empresa de gestión de inversiones en el cuerpo de un fondo de inversión de capital fijo", es decir, con un número fijo de acciones, y la consideró una apuesta "muy buena a largo plazo", recoge ese diario.

El 80 % de las acciones de PSUS han sido vendidas a inversores institucionales y no minoristas, lo que puede generar volatilidad próximamente, señalan los medios.

Pershing Square es conocida por el rescate de la operadora de centros comerciales General Growth Properties y la compra de seguros contra el impago de deuda ante la pandemia de covid-19, considerada la mejor operación de cobertura de la historia de Wall Street.

Ackman, cuya fortuna ronda 9.000 millones de dólares y tiene 2,1 millones de seguidores en X, fue durante años un conocido donante del Partido Demócrata, pero viró hasta convertirse en un importante contribuyente de la campaña electoral de 2024 de Trump.