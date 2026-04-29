El papa recuerda su viaje a África para llevar un mensaje de paz en este momento de guerra

"Doy gracias al Señor, que me ha permitido realizarlo como Pastor para visitar y animar al pueblo de Dios; y vivirlo como mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y graves y frecuentes violaciones del derecho internacional", afirmó en la plaza de San Pedro.

Repasando su visita explicó que en Argelia, además de recorrer los lugares vinculados a San Agustín, fue posible "atravesar y consolidar puentes muy importantes para el mundo y la Iglesia de hoy".

"En Argelia he recibido una acogida no solamente respetuosa, sino también cordial, y hemos podido comprobar de primera mano y mostrar al mundo que es posible vivir juntos como hermanos y hermanas, incluso de religiones distintas, cuando nos reconocemos hijos del mismo Padre misericordioso" ,añadió.

Mientras que su visita a Camerún le permitió "reforzar el llamamiento a comprometernos juntos con la reconciliación y la paz, porque también este país, desgraciadamente, está marcado por tensiones y violencia", así como también llamó a superar "la corrupción endémica; promover el desarrollo integral y sostenible, oponiendo a las varias formas de neocolonialismo".

Por otra parte, de Angola destacó que "Dios ha guiado y purificado la Iglesia convirtiéndola cada vez más al servicio del Evangelio, de la promoción humana, de la reconciliación y de la paz"

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"Esta esperanza exige un compromiso concreto, y la Iglesia tiene la responsabilidad, con el testimonio y el anuncio valiente de la Palabra de Dios, de reconocer los derechos de todos y de promover su respeto efectivo", añadió.

Mientras que de Guinea Ecuatorial, León XIV confesó que no pudo olvidar su visita a la cárcel de Bata donde "los reclusos cantaron a pleno pulmón un canto de agradecimiento a Dios y al Papa, pidiéndole que rece 'por sus pecados y su libertad'. Nunca había visto nada semejante".

Concluyó esperando que su visita sea, "para las poblaciones africanas, una ocasión para hacer oír sus voces".