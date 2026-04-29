FundéuRAE: “combinado”, significado en deportes

Sin embargo, en las noticias se pueden leer frases como “El Valencia venció al combinado culé en 2016 por un gol a dos”, “Varios entrenadores sonaron para el combinado merengue, entre ellos José Mourinho, quien fue el director técnico de los blancos” o “El argentino dejaba el Manchester City para ser la gran estrella en el combinado colchonero”.

El 'Diccionario de la lengua española' recoge la voz “combinado” con el sentido propio del ámbito deportivo de ‘equipo formado por jugadores procedentes de varios clubes’. Por tanto, se aplica normalmente a selecciones (regionales, nacionales, etc.), donde todos los miembros, sin dejar de pertenecer a clubes diferentes, comparten en tal contexto durante un tiempo un mismo equipo: “Hace más de dos años que Neymar no juega para el combinado brasileño”.

Si se quiere aludir a los jugadores de un club, se puede optar, en función del contexto, por “equipo”, “conjunto”, “plantel”... o por términos como “once” para el caso concreto del fútbol.

Así pues, en los ejemplos del principio, en los que simplemente se habla de clubes particulares, lo más indicado habría sido escribir “El Valencia venció al equipo culé en 2016 por un gol a dos”, “Varios entrenadores sonaron para el conjunto merengue, entre ellos José Mourinho, quien fue el director técnico de los blancos” y “El argentino dejaba el Manchester City para ser la gran estrella en el club colchonero”.

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