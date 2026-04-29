IATA: La demanda global de transporte aéreo de mercancías cayó en marzo un 4,8 %

En esa región, las aerolíneas de Oriente Medio sufrieron un descenso del 54,3 % en la demanda, el peor resultado de todas las regiones, y su capacidad se redujo un 52,4 %.

LA IATA señaló que el descenso global también coincide con el periodo inmediatamente posterior al Año Nuevo Lunar, cuando una disminución de la demanda es usual.

"Es importante destacar que las redes de transporte aéreo de mercancías están proporcionando la flexibilidad necesaria para respaldar las cadenas de suministro globales mientras estas se adaptan a las tensiones geopolíticas, arancelarias y operativas", analizó el organismo que representa los intereses de más de 260 compañías aéreas en el mundo.

En comentarios citados en un comunicado, el director general de la IATA, Willie Walsh, dijo que ahora todas las miradas están puestas "en el suministro y el precio del combustible, que se espera que pondrán a prueba la resiliencia del sector en los próximos meses".

La IATA quiso poner el comportamiento de la demanda y sus comentarios sobre el futuro próximo en la perspectiva de cifras macroeconómicas globales, como la del crecimiento interanual de la producción industrial (3,1 %) en febrero, que supuso más de tres años consecutivos de expansión.

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Mientras, el comercio mundial de mercancías aumentó un 8,0 % interanual en febrero.

Del lado negativo, los precios del combustible para aviones subieron bruscamente en marzo, un 106,6 % interanual, junto con un aumento del 43,1 % en los precios del crudo y un incremento del 320 % en los márgenes de refino, recalcó la entidad del sector de la aviación civil.

Por regiones, las compañías aéreas norteamericanas registraron un descenso del 1,2 % en la demanda y del 1,1 % de su capacidad, mientras que las europeas tuvieron un aumento del 2,2 % en la demanda y del 4,2 % de su capacidad.

Las aerolíneas de América Latina y el Caribe registraron ese mes un aumento interanual del 1,8 % en la demanda de transporte aéreo de mercancías y del 5,1 % de su capacidad.