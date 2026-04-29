Jefe de Gabinete de Milei, denunciado por corrupción, responde preguntas ante el Congreso

Adorni ingresó al Congreso en medio de un enorme operativo de seguridad y sin brindar declaraciones a la prensa.

Minutos más tarde llegó Milei junto a parte de su Gabinete, en una fuerte señal de respaldo al funcionario y en lo que marca la primera vez que un presidente se hace presente en un informe de gestión de su jefe de Gabinete ante el Congreso.

Previo a la presentación de Adorni, el Ejecutivo difundió el informe elaborado por la Jefatura de Gabinete en respuesta a una serie de preguntas de parlamentarios.

Sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra, Adorni se limitó a remitir a responder que la información es "reservada" y que se está tramitando en la Justicia.

La de este miércoles es la primera presentación de Adorni a un informe de gestión en el Congreso desde que asumió su cargo actual en noviembre de 2025.

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La Justicia argentina decidió el pasado viernes archivar una de las causas que enfrentaba el jefe de Gabinete, acusado de malversación de fondos públicos por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos en marzo.

El funcionario también es investigado por enriquecimiento ilícito debido a las inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos.