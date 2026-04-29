Justicia marroquí confirma en apelación la pena de 8 meses a rapero crítico con el Estado

Qebli, de 23 años de edad y miembro del movimiento islamista opositor Justicia y Espiritualidad, fue acusado de "atentar contra el respeto debido a una institución constitucional" y "ultraje a un cuerpo constituido", según informó a EFE el abogado Mohamed Ennouini.

Según el letrado, en la sesión del tribunal de apelación, celebrada el martes, estaban presentes abogados de defensa de distintos colegios, mientras los alegatos se prolongaron desde las diez y media de la mañana hasta las tres de la tarde.

Qebli, que estudia formación profesional en un instituto de Taza y cuyo canal de YouTube acumula 165.000 visualizaciones, fue detenido el pasado 23 de febrero. Debutó en el rap en 2021, con temas marcados por su apoyo a la causa palestina, las críticas al deterioro de los servicios públicos y la denuncia de la represión policial.

Los cargos se sustentan en canciones como "Queremos saber" (32.000 visualizaciones), en la que critica a los servicios de seguridad, y "No a la normalización" (13.000 visualizaciones), donde critica la decisión del rey Mohamed VI de normalizar las relaciones con Israel.

El movimiento Justicia y Espiritualidad denunció la sentencia que calificó de "injusta" y "contra la libertad de opinión, el arte y la creación".