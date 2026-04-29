Kremlin defiende la censura cultural en el caso de aquellas creaciones que no cumplen ley

"Esta es una prerrogativa del Ministerio de Cultura, que, por supuesto, supervisa el asunto. Nadie debería tener dudas al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin respondió así a una pregunta sobre si el Kremlin prestará más atención a esas prohibiciones y abogará por que éstas sean mejor explicadas, justo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara a diputados y senadores a no centrar todos sus esfuerzos legislativos en prohibir y castigar porque eso "frena el desarrollo".

"Se trata de cumplir las leyes vigentes. Todos debemos acatar el espíritu y la letra de la ley. Si los afectados tienen problemas por ciertas decisiones, deben abordarse de manera constructiva", insistió Peskov.

La reciente prohibición de la tercera temporada de la saga ‘Método’, que narra la historia de un investigador que trabaja con un grupo de asesinos en serie, levantó un revuelo en el mundo de la cultura ruso.

El conocido actor ruso, Konstantín Jabenski, leal al Kremlin hace el papel protagonista en la nueva temporada de la serie, que según las autoridades, desacredita los valores tradicionales y promueve su negación.

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Los creadores de Método 3 afirman, por su parte, que se trata de un trabajo de ficción que no pretende popularizar o romantizar a los criminales reales, recordando que la serie ha sido catalogada como apta para mayores de 18 años.

La censura cultural en Rusia se han intensificado en los últimos años contra autores, obras y editoriales que no concuerdan con la línea oficial o defienden valores no tradicionales.