Kremlin respalda reacción de autoridades para paliar consecuencias de ataque en Tuapsé

"Se lleva a cabo un gran e intenso trabajo en el que participan cientos de especialistas, que luchan heroicamente con las consecuencias de estos ataques terroristas", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Preguntado si la reacción de las autoridades ante el derrame fue adecuada, recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la víspera al ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, viajar al lugar de los hechos para controlar directamente el desarrollo de la situación.

"La reacción para minimizar las consecuencias de los ataques por parte de las correspondientes entidades continúa en estos momentos. Por ello considero prematuro que el Kremlin haga algún tipo de valoración" sobre este trabajo, sostuvo.

Señaló que el mandatario ruso "ayer escuchó varias veces informes" del titular de Emergencias.

"Tuvo lugar una reunión sobre los resultados 'in situ'. Y todas las valoraciones de la situación fueron dadas por el ministro de Emergencias", dijo, al señalar que "se toman medidas" y todo está bajo control directo de Kurenkov.

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Aprovechó la ocasión para destacar que "todo esto es consecuencia de los ataques de drones lanzados por el régimen de Kiev".

"Quiero recordar que este petróleo estaba destinado a la exportación, al cumplimiento de los compromisos de Rusia en base a sus contratos" con los respectivos clientes, añadió.

Peskov señaló que en estos momentos "la comunidad energética mundial lucha desesperadamente con las consecuencias del déficit de petróleo en los mercados internacionales, algo que se agrava con estas acciones criminales del régimen de Kiev".

El día anterior Putin comentó, tras escuchar un informe del gobernador de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, que los ataques ucranianos contra Tuapsé "potencialmente pueden provocar graves consecuencias ecológicas", pero matizó que de momento "no hay graves amenazas y la gente supera estos retos en el lugar de los hechos".

"Los ataques de drones contra la infraestructura crítica son cada vez más frecuentes", denunció el mandatario ruso, según el cual Ucrania echa mano a estos ataques, que calificó de terroristas, con la esperanza de revertir la situación en el frente de batalla.

El Ministerio de Emergencias de Rusia incrementó hoy el contingente de bomberos y buzos para sofocar el incendio que se desató la víspera en la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé (a orillas del mar Negro), atacada este martes por drones ucranianos por tercera vez en lo que va de abril.

Estos reiterados ataques ucranianos no solo han causado daños a la instalación, sino que provocaron un grave derrame de combustible al mar Negro de más de 10.000 metros que amenaza con convertirse en una catástrofe ecológica.

La situación medioambiental en la ciudad se ha deteriorado con la caída de lluvias contaminadas con petróleo, gran concentración de cenizas en el aire, mientras que los niveles de xilol y benzol en el aire superan la norma de dos a tres veces.

En las últimas semanas la refinería de Tuapsé ha sido atacada en tres ocasiones por drones ucranianos.