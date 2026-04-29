La Policía investiga si el ataque a dos judíos en Londres es un acto de terrorismo

La Met confirmó que ha detenido a un hombre de 45 años como sospechoso de "intento de asesinato" de los dos varones -de unos 70 y 30 años, respectivamente- en el barrio de Golders Green, quienes se encuentran "en estado estable" en un hospital.

Los agentes trabajan para "establecer la nacionalidad y antecedentes" del detenido así como "las circunstancias completas de lo ocurrido y cualquier vínculo con el terrorismo".

El jefe de la unidad contra el terrorismo, Laurence Taylor, subrayó que la investigación "está en su fase inicial", mientras que el detective superintendente Luke Williams señaló que se considerarán "todos los posibles motivos".

También aseguró que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense -hay 30 sinagogas en el barrio-, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Scotland Yard indicó en su nota que respondió al presunto doble apuñalamiento a las 11:16 hora local (10:16 GMT) de este miércoles, tras recibir la alerta de grupos de seguridad voluntarios del colectivo judío.

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La Policía explicó que el sospechoso también intentó apuñalar a los agentes antes de que estos le dispararan con táser y practicaran su arresto.

Los primeros en informar hoy del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met.

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se produjeron cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, calificó los hechos de "muy preocupantes" e instó a combatir el antisemitismo.

"Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre, se produjo un atentado con arma blanca en una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, cuando el atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío

Las agresiones contra los judíos han aumentado en el Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.