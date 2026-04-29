La SIP alerta sobre posible motivación política contra canales de EEUU tras caso de Kimmel

Este martes, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) ordenó una revisión anticipada de las licencias de varias estaciones de televisión de la cadena ABC, recordó la SIP.

La orden ocurre en medio de una intensa disputa pública entre el presidente Trump y el cómico y presentador de ABC Jimmy Kimmel.

La semana pasada, Kimmel hizo una parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que fingió ser el cómico encargado de entretener a los invitados, lo que disgustó a Trump y a la primera dama, Melania.

Según la SIP, diversos informes indican que el presidente había solicitado públicamente la salida del presentador, lo que fue seguido por la apertura del proceso regulatorio.

Aunque la FCC ha señalado que la revisión se enmarca en evaluaciones sobre cumplimiento normativo, el contexto político en el que ocurre ha generado fuertes cuestionamientos, manifestó la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La SIP subrayó en un comunicado que expertos y organizaciones han advertido de que la medida podría interpretarse como una forma de presión indirecta sobre contenidos editoriales, especialmente considerando que la revocación de licencias de televisión es extremadamente inusual en Estados Unidos.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que "las concesiones de radiodifusión no pueden convertirse en instrumentos de represalia política".

"Cuando las autoridades sugieren que la permanencia de un medio en el aire puede depender de su línea editorial, se cruza una línea peligrosa", indicó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Organismos internacionales han establecido que los marcos regulatorios en materia de radiodifusión deben aplicarse de manera objetiva, transparente y no discriminatoria, y nunca como represalia por el contenido informativo o de opinión de los medios, indicó la SIP.

"La libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda en Estados Unidos incluye la sátira política, una forma tradicional de escrutinio del poder en sociedades democráticas", agregó.

En septiembre pasado la SIP advirtió de que incluso la mera insinuación de retirar la licencia a un radiodifusor por ejercer un periodismo crítico constituye una forma inaceptable de censura.

Según la SIP, con sede en Miami, esta práctica va en contra de la Declaración de Chapultepec, que prohíbe utilizar estas políticas para castigar a los medios o a los periodistas.

El informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos, aprobado en la pasada reunión semestral de la SIP, denunció también que la FCC "continúa amenazando con medidas que ampliarían su discrecionalidad para silenciar expresiones en el espectro radioeléctrico que no le resulten favorables" al gobierno.

La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está conformada por más de 1.300 medios.