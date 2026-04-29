La UE celebra que Armenia y Turquía trabajen para restablecer sus conexiones ferroviarias

"El impulso sostenido del proceso de normalización entre Armenia y Turquía refleja la dinámica positiva que se está consolidando en la región, esencial para una paz y estabilidad duraderas. La UE alienta la plena normalización entre ambos países", indicó un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Armenia y Turquía trabajan en particular en la línea ferroviaria Kars-Gyumri, que una vez esté operativa, "reforzará la conectividad regional y aportará beneficios concretos a todas las poblaciones del Cáucaso Meridional", dijo la Comisión.

La UE, subrayó el portavoz, está comprometida con el fomento de las conexiones en esa zona, tal como se recoge en la agenda de Conectividad Transregional, la estrategia Global Gateway y el Corredor de Transporte Transcaspiano, "en los que Armenia y Turquía desempeñan un papel fundamental".

Debido a la falta de arreglo del conflicto en Nagorno Karabaj, Turquía decidió en 1993 cerrar unilateralmente la frontera con Armenia en solidaridad con Azerbaiyán, el derrotado entonces en la guerra por el control del territorio que estalló con la caída de la antigua Unión Soviética.

A mediados de diciembre de 2021, un año después de que Azerbaiyán ganara con la ayuda turca la segunda guerra de Karabaj, Ankara anunció que daría los primeros pasos para normalizar las relaciones con Armenia, como el nombramiento de representantes oficiales y el restablecimiento de vuelos directos.

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Al día siguiente, Armenia se mostró dispuesta a normalizar sus relaciones con Turquía.