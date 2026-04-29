Leila Slimani, en el Prado: "Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración"

La ganadora del Premio Goncourt, el más importante de las letras francesas, por 'Canción dulce' (2016) comparó el auge del populismo en el mundo actual con el cuadro 'El aquelarre' o 'El gran cabrón', de Francisco de Goya, una escena tenebrosa donde una multitud escucha a un macho cabrío. "Tengo la impresión de que estamos escuchando a cabrones por todas partes", dijo.

"El problema es que mienten", señaló, "no se esfuerzan por tratar de explicar cosas que son complejas; es muy fácil manipular el miedo apelando a la identidad, decir a la gente que van a ser reemplazados y que su mundo va a desaparecer".

Slimani está participando en el programa 'Escribir el Prado', una iniciativa del museo que invita a autores de prestigio internacional -antes que ella estuvieron Coetzee, Banville o Tokarczuk- a explorar sus colecciones y su historia como fuente de inspiración.

La autora de 'El país de los otros', 'Miradnos bailar' y 'Me llevaré el fuego' (Cabaret Voltaire), la trilogía en la que indaga en la historia de las mujeres de su familia en paralelo al proceso de descolonización de Marruecos, dijo que Goya le inspira "decepción".

"En treinta años pasó del entusiasmo por la Revolución francesa y los valores de la Ilustración y el progreso a la negrura absoluta", señaló, lo que le recuerda a su padre cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y creyó que a partir de entonces todos los muros iban a caer.

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"Decía, 'Seremos europeos, construirán un puente entre Tánger y Algeciras', mi pobre padre. Todo parecía posible entonces, y treinta años después estamos rodeados de cabrones. No hay puentes, sino cada vez más muros", lamentó.

La escritora, que acaba de publicar en Francia un ensayo titulado 'Assaut contre la frontière' (Asalto contra la frontera), considera que "hay que seguir luchando contra las fronteras" y defiende el poder del arte y la literatura para explicar el mundo en su complejidad, así como la capacidad de las lenguas para atravesar fronteras.

"Trump podrá poner un muro entre México y Estados Unidos, pero los americanos seguirán hablando español", aseguró.

Slimani, que entiende español y habla francés e inglés, lamentó la falta de curiosidad que a su juicio hay en el mundo occidental por los países del sur. "Hay una gran asimetría entre nuestros mundos", dijo, y consideró peligroso ese desinterés, porque "alimenta el racismo y la violencia".

La escritora apeló a las raíces comunes de España y Marruecos -"sois un poco nuestros primos"- y puso sus esperanzas en el Mundial de Fútbol 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. "Va a ser una ocasión para que nuestros jóvenes se conozcan y descubran, su historia e imaginario comunes".