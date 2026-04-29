Levantamiento de sanciones a Venezuela y condena a EEUU vuelven a dividir a la Eurocámara

Tras dos días de negociaciones, los grupos popular, ultraconservador y liberal sumaron este miércoles sus firmas a una resolución que urge al Consejo de la Unión Europea a no levantar "ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela "hasta que no se adopten medidas significativas encaminadas a una transición pacífica hacia la democracia".

Entre estas medidas, los diputados incluyen la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición democrática al régimen y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia unas elecciones libres y justas.

El texto recoge además una referencia a que "el derecho internacional, incluyendo la carta de Naciones Unidas, debe respetarse bajo todas las circunstancias", si bien no una condena explícita a la interferencia de Estados Unidos en la que se capturó a Nicolás Maduro, como querían socialdemócratas y verdes.

La resolución, centrada en la ley de amnistía en Venezuela, lamenta también que este proceso "no haya logrado la liberación incondicional de todos los presos políticos, ya que al menos 470 siguen detenidos injustamente en condiciones inhumanas".

Además, apunta a que la finalización prematura de la ley anunciada la semana pasada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria han impedido que dicha ley "siente las bases para la reconciliación política".

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Los grupos que no han firmado el texto prevén presentar enmiendas a las que ha tenido acceso EFE centradas en las cuestiones de la condena a la injerencia estadounidense en Venezuela y el ritmo de levantamiento de las sanciones por parte de la Unión Europea.

Tanto los socialdemócratas como los Verdes han planteado enmiendas muy similares para que la Eurocámara "condene con la mayor firmeza la injerencia militar de Estados Unidos en Venezuela".

Además, los socialdemócratas tratarán de suavizar el párrafo que urge al Consejo a no levantar sanciones a Venezuela y pedirán a la Unión Europea que use "todos los instrumentos diplomáticos, jurídicos y financieros a su alcance" incluyendo una retirada gradual de sanciones, "a medida que se adopten medidas significativas encaminadas a una transición pacífica hacia la democracia".

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció en febrero que propondría que la UE levante las sanciones contra Delcy Rodríguez, como había propuesto España, si bien aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.