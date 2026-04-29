Los apagones simultáneos afectarán hasta el 46 % de Cuba este miércoles

La cifra de afectaciones en esta jornada indica por cuarto día consecutivo un ascenso en los datos, que desde el 19 de abril había mostrado bajas que llegaron apenas al 33 y el 39 %, relacionadas con la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo.

Esa disminución, que duró una semana, estaba prevista solo para ese lapso de tiempo, pues el país caribeño contaba con el combustible refinado del crudo ruso hasta finales de abril, señalaron las autoridades cubanas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.710 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.390 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.420 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU..

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En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de "asfixia energética".

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba sufre desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por EE.UU. a partir de este enero, medidas que han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".