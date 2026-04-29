Macron sigue la broma de Carlos III ante Trump sobre qué lengua se hablaría en EE.UU.

El mensaje de Macron colgado este miércoles en esa red social, va acompañado del vídeo en el que el monarca británico bromeó durante la cena de Estado que le ofreció el martes en la Casa Blanca Trump, recordándole unas palabras que éste había dicho en el que reprochaba a los europeos no corresponder a todo lo que Estados Unidos había hecho por ellos.

Carlos III se refirió a que Trump había señalado que si no fuese por los Estados Unidos los europeos hablarían alemán, dando a entender que el régimen nazi habría impuesto su voluntad y su lengua en todo el Viejo Continente, pero con ironía el soberano replicó que "si no fuera por nosotros, ustedes (los estadounidenses) hablarían francés".

De nuevo una alusión a la historia, y más en concreto a la conquista de Norteamérica, por la que se disputaron en particular Francia e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII a la que Macron no se ha resistido a replicar con su comentario: "Eso habría estado bien".