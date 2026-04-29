Más de 1,2 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria tras escalada en Líbano

Según un estudio del Ministerio de Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se espera que 1,24 millones de personas se enfrenten a inseguridad de nivel 3 o superior, calificada como 'crisis', entre abril y agosto de este año.

Este dato supone un aumento significativo frente al número de afectados en el último periodo, unos 874.000 o un 17 % de la población, y los autores del análisis atribuyen el aumento al "conflicto, desplazamiento y presiones económicas".

Desde el pasado 2 de marzo, el Líbano está sumido en una nueva guerra con Israel que deja más de 2.500 muertos y un millón de desplazados en el país, todavía golpeado por ataques diarios pese a la entrada en vigor de un alto el fuego hace ya casi dos semanas.

De acuerdo con un comunicado conjunto del ministerio libanés y ambas agencias de la ONU, los distritos más afectados por la crisis son los meridionales Bint Jbeil, Marjayoun, Tiro y Nabatieh, especialmente golpeados por el estallido de violencia.

Además, de entre los más de 1,2 millones de personas que se enfrentarán a niveles 3 o superiores de inseguridad alimentaria en el país, la gran mayoría o unos 725.000 serán libaneses, mientras que los restantes serán refugiados sirios o palestinos, dos poblaciones muy vulnerables.

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"Los progresos obtenidos con tanto esfuerzo han sido revertidos rápidamente. Familias que solamente lograban salir adelante están siendo ahora empujadas de nuevo hacia una crisis a medida que el conflicto, el desplazamiento y los crecientes costos colisionan, haciendo la comida cada vez más inaccesible", alertó la directora del Programa Mundial de Alimentos en el Líbano, Allison Oman Lawi.