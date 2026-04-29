Merz asegura que su relación con Trump sigue siendo buena, pese a las críticas mutuas

"La relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo, al menos desde mi punto de vista, invariablemente buena", señaló en una rueda de prensa sobre la adopción en el gabinete de la reforma del sistema sanitario alemán.

El canciller germano dijo el lunes que Teherán está "humillando" a EE.UU. en las negociaciones de paz y reiteró que él no veía ninguna "estrategia clara" de salida del conflicto por parte de Washington, algo que comparó con las anteriores guerras de Afganistán e Irak.

Merz destacó este miércoles que "ha tenido desde el principio dudas" sobre la guerra en Irán y que por eso también lo ha expresado.

Trump sostuvo la víspera ante las declaraciones sobre la "humillación" que supuestamente sufre EE.UU. por parte de Irán que el canciller germano "no sabe de lo que habla" al creer aparentemente que "está bien que Irán tenga un arma nuclear" y al acusar de nuevo a Alemania de no haber apoyado a Washington en la guerra contra Irán.

El mandatario estadounidense insistió además en su mensaje en su red Truth Social en que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

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Merz recalcó al respecto que Alemania y Europa sufren "considerablemente las consecuencias" de la guerra y puso como ejemplo el aumento de los precios de la energía por el cierre del estratégico estrecho del Ormuz.

"Esto tiene efectos directos sobre nuestro suministro energético y también un impacto masivo en nuestra capacidad económica", enfatizó.

"Por eso, insisto en que este conflicto debe resolverse, y seguimos manteniendo buenas conversaciones", indicó.

El canciller aseguró que su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, acaba de regresar de Nueva York y le ha informado de varias conversaciones que mantuvo allí, también con el Gobierno estadounidense.

"Así que seguimos, por decirlo en inglés, en 'good speaking terms'" con la parte estadounidense, subrayó Merz.