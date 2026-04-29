Meta defiende sus medidas para vetar acceso de menores de 13 años ante acusación de la CE

El gigante tecnológico estadounidense reaccionó así al anuncio de hoy del Ejecutivo comunitario, que instó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años". En caso de no hacerlo, las plataformas podrían enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta 7 veces para acceder al formulario de denuncia.

"Las medidas de mitigación deficientes exponen a los usuarios menores de 13 años a peligros en línea, como el ciberacoso, el ciberengaño pederasta o experiencias inapropiadas para su edad", dijo la vicepresidenta de la Comisión encargada de la política Digital, Henna Virkkunen.

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Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12 % de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

Meta rechazó las alegaciones de la Comisión, porque según dijo un portavoz a EFE, Facebook e Instagram especifican que solo son aptas para usuarios a partir de 13 años y, en este sentido, afirmó que la empresa tiene "medidas para detectar y eliminar las cuentas de cualquier persona por debajo de esa edad".

"Comprender la edad es un desafío para todo el sector, que requiere una solución integral, y seguiremos colaborando de forma constructiva con la Comisión Europea en este tema importante", continuó el portavoz, quien aseguró que Meta presentará la semana que viene "más información sobre las medidas adicionales que se implementarán" en este ámbito.

La tecnológica tiene ahora la oportunidad de presentar sus alegaciones a la Comisión Europea, pero si a Bruselas no le convencen las explicaciones y no lleva a cabo los cambios que le pide, podrá multarla por incumplir la ley de servicios digitales.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que antes de que acabe el año, los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.