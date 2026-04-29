México firma acuerdo con industria siderúrgica para fortalecer producción nacional

Durante la conferencia de prensa presidencial, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el Gobierno mexicano logró un acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero y de la construcción, con el objetivo de “desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la industrialización de nuestro país”.

Explicó que el convenio contempla tres ejes: contrataciones públicas, financiamiento para infraestructura y compromisos vinculados a programas de vivienda.

"El Gobierno acuerda tomar varias acciones para el fomento de la industria siderúrgica mexicana”, señaló Buenrostro, al destacar que las compras públicas buscarán garantizar "abasto, calidad, precios justos y por lo tanto fomento de la industria".

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la relevancia estratégica del sector al afirmar que se trata de “una industria extraordinariamente importante para la autonomía, para yo diría, hasta la seguridad de nuestra cadena productiva”.

Añadió que la siderurgia mexicana provee insumos esenciales para casi todas las cadenas industriales y sostuvo que el objetivo del acuerdo es que "lo preferente es comprar lo que se puede usar. No nada más el precio, importa mucho dónde se hace".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que es importante "primero ver lo que hacemos aquí en nuestro país” y resumió que el acuerdo busca que “México importe menos y produzca más".

Desde el sector privado, Luis Rafael Méndez Jaled, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó que el acero es "un insumo estratégico en vivienda, en agua, en energía, en movilidad y en infraestructura productiva”, y recordó que el sector consume cerca del 60 % del acero en el país.

En tanto, Sergio de la Maza Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, calificó el acuerdo como “un paso decisivo para fortalecer a nuestro sector, elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones”.

Aseguró además que el convenio permitirá respaldar “cerca de 90.000 empleos directos” y dar certidumbre a inversiones en curso por “más de 8.000 millones de dólares”.

El Gobierno y 19 instituciones públicas, junto con tres cámaras empresariales, asumieron el compromiso de fortalecer la industria siderúrgica mexicana.