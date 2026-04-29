Piden a A.Saudí que ponga fin a abusos a trabajadores migrantes con vistas al Mundial 2034

En un comunicado, subrayaron que se han denunciado en el país muertes de trabajadores migrantes en extrañas circunstancias y sin rendición de cuentas, robos de salarios, violencia en el lugar de trabajo, retención de documentos de identidad e imposición de tasas de contratación abusivas.

Parte de estos abusos se producen en el contexto del sistema de "kafala" (patrocinio), muy utilizado en el reino saudí y que en la práctica otorga a los empleadores un control total sobre el estatus legal, la residencia y la movilidad de los trabajadores migrantes, quienes a menudo necesitan permiso de su patrón para salir del país, cambiar de trabajo o acceder a asistencia legal.

Aunque en 2021 se inició una reforma legal de este sistema, muchos aspectos de la "kafala" se siguen aplicando en la práctica y las lagunas persistentes permiten a los empleadores mantener un "control excesivo" sobre sus trabajadores, alertaron los expertos.

"A pesar de las reformas prometidas, los trabajadores domésticos migrantes siguen estando especialmente expuestos a la trata con fines de trabajo forzoso, a condiciones laborales injustas y a la violencia física o sexual, al tiempo que continúan excluidos de las protecciones laborales fundamentales", advirtieron.

También indicaron que la reciente escalada militar en Oriente Medio ha aumentado los riesgos para estos trabajadores, que en Arabia Saudí suman alrededor de 13 millones de personas.

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Firman el comunicado los relatores de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud (Tomoya Obokata), derechos de los migrantes (Gehad Madi) y trata de personas (Siobhán Mullally).