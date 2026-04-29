Portugal dice que la relación con España atraviesa "su mejor momento histórico"

"La ecuación geopolítica de Portugal es estructuralmente diferente a la de España; y, sin embargo, la relación entre Portugal y España atraviesa, en estos últimos 50 años de democracia compartida, su mejor momento histórico", consideró Rangel, quien dijo que es gracias a la integración europea, que "ha representado para los dos vecinos de la península lo que para Ulises representó el regreso a Ítaca".

El máximo responsable de la diplomacia portuguesa repasó el contexto internacional y su evolución a lo largo de los últimos dos años, para decir que si 2024 fue una "época de cambios en el mundo", en 2025 esos cambios se "aceleraron" y este año observa "algo aún más drástico".

"El cambio ha alcanzado una velocidad vertiginosa. Y parece ser realmente un cambio de era, un cambio de tiempo que inaugura una nueva era geopolítica, un nuevo tiempo geopolítico", opinó Rangel.

No obstante, resaltó un efecto positivo de esa tensión, que es que Europa se ha visto obligada "a tomar plena conciencia de su propia responsabilidad", por ejemplo, en materia de defensa, ya que los países comunitarios "disponen de la capacidad financiera, los recursos y la masa crítica para hacerse cargo" de esta.

Por último, Rangel se refirió a la situación en Venezuela, e indicó que "sea cual sea el juicio" que tenga cada país sobre la intervención de Estados Unidos y la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, existe "un consenso en que la situación actual brinda la oportunidad de llevar adelante un proceso de transición democrática y constitucional que culminará en la decisión soberana del pueblo venezolano".

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Y eso será fundamental para que España y Portugal puedan "restablecer el vínculo atlántico", que es "especialmente eficaz dada la importancia de las comunidades españolas y portuguesas en Venezuela, y de las comunidades venezolanas en España y Portugal".

Portugal acoge el IV Foro la Toja-Vínculo Atlántico con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, el exjefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Portugal, António José Seguro, y el exministro de Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami.