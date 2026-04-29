Putin presenta a Trump propuestas para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní

"Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.

Añadió que Moscú tiene intención de continuar "sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses".

Mientras Trump rechaza la posibilidad de que Irán tenga un programa nuclear, Moscú defiende el derecho de su aliado a desarrollar la energía atómica con fines civiles y se muestra dispuesto a empobrecer el uranio iraní en su territorio.

Putin, quien calificó en su momento de agresión los bombardeos de EE.UU. e Israel, y de "cínico asesinato" la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, recibió el lunes en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí.

Durante la reunión Putin defendió la "heróica y valiente" lucha de Irán por su independencia y soberanía, mientras Araqchí aseguró que Teherán estudia si abre negociaciones con la Casa Blanca.