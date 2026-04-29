Reino Unido expulsa a un diplomático ruso en reciprocidad por la medida de Moscú

"Condenamos enérgicamente la decisión injustificada de Rusia de expulsar a otro diplomático británico y por la campaña maliciosa de desprestigio público que le siguió", dijo hoy un portavoz del Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office) en un comunicado.

"Por este motivo, hemos convocado al embajador ruso para anunciarle que estamos tomando medidas recíprocas, revocando la acreditación de un diplomático ruso", añadió.

El pasado marzo, Rusia expulsó a un diplomático británico después de que el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) lo acusase de llevar a cabo "actividades de inteligencia y subversivas" que amenazaban la seguridad del país, en una acción que el Reino Unido calificó como "un completo disparate".

En este sentido, el Foreign Office calificó de "totalmente intolerable" la decisión de Moscú y advirtió que no tolerará ningún tipo de acoso ni intimidación contra su personal diplomático. Añadió que cualquier acción adicional por parte de Rusia "será considerada una escalada y recibirá una respuesta firme y proporcional".

Es la segunda vez en algo más de dos meses que el Ministerio británico de Exteriores convoca a Kelin, la última en febrero, también como respuesta a la expulsión de otro diplomático británico, identificado como Gareth Samuel Davies, y entonces volvió a revocar otra acreditación rusa en reciprocidad.

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Las relaciones entre Moscú y Londres, deterioradas tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014 y el apoyo ruso a los separatistas del Donbás, tocaron fondo tras el comienzo en febrero de 2022 de la guerra en Ucrania, en la que el Gobierno británico ha mantenido una firme postura de apoyo a Kiev y ha elevado la presión sobre Rusia con sanciones económicas.

Además, recientemente han escalado las tensiones entre ambos países, y Londres ha acusado a Moscú de llevar a cabo "actividades de guerra híbrida" después de que el Ejército británico detectase varios submarinos rusos cerca de infraestructura de cables críticos en aguas británicas y sus alrededores.