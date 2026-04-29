Robles: Solicitar flexibilidad presupuestaria muestra compromiso español con defensa

"El que ayer fuera solicitada esa cláusula de escape es para decir que vamos a cumplir, que vamos a cumplir firmemente, que somos aliados fiables, serios y responsables; y que en ese sentido nosotros creemos que invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad, en libertad", dijo Robles a los a periodistas tras intervenir en Lisboa en el Foro La Toja.

El martes, el vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, avanzó que el Ejecutivo solicitó a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para el gasto en defensa, que da mayor flexibilidad para cumplir las reglas fiscales al no computar parte de ese gasto.

La flexibilidad presupuestaria forma parte de la estrategia de la Unión Europea (UE) para aumentar el gasto en seguridad y defensa dada la incertidumbre geopolítica actual y permite a los países que se acojan a ella dedicar durante cuatro años un gasto adicional en este ámbito equivalente al 1,5 % del PIB.

"Ante los que hablan de la falta de compromiso de España con la Alianza Atlántica, España está comprometida, España no acepta lecciones de nadie, España es un aliado fiable, responsable, de la Alianza Atlántica, y lo va a seguir siendo cumpliendo nuestros compromisos y en esa línea vamos a seguir invirtiendo en defensa, llegando al 2%, que es a lo que nos hemos comprometido", continuó la ministra.

Respecto al gasto en este sector, Robles recordó que España "no se ha planteado nunca llegar al 5 %" porque no considera "que sea necesario", ya que para el Gobierno "es un error hablar de porcentajes porque lo importante son las capacidades".

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A lo que agregó: "No hay más capacidades que las que pone España en este momento".

"Ni la Administración (del presidente de Estados Unidos, Donald) Trump ni ninguna administración puede darle lecciones a España en su compromiso con la Alianza Atlántica; estamos en todas partes donde se nos reclama, en todas partes en las que hay que estar. Lo que no vamos a estar nunca es en una guerra ilegal, en una guerra contraria al derecho internacionales. No rotundo a las guerras ilegales y a la violación del derecho internacional", dijo.

Robles participó en la sesión de cierre del Foro La Toja, que reunió este miércoles en Lisboa a representantes políticos y pensadores para reflexionar sobre el vínculo atlántico.

En su discurso, la ministra subrayó que España y Portugal son "aliados fiables, serios, responsables y comprometidos", y que, junto a la Unión Europea (UE), van a seguir "en su defensa a ultranza de la democracia".