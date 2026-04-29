Sharif asegura que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen en marcha

En un mensaje difundido por su oficina, Sharif garantizó que "los esfuerzos por la paz aún están en marcha y no habrá reducción en ellos. Debemos mantener nuestro ánimo en alto y continuar nuestro arduo trabajo; han surgido mejores resultados de nuestros esfuerzos".

El mandatario atribuyó la actual estabilidad de la tregua al trabajo ininterrumpido de su cúpula militar y diplomática.

"El mariscal de campo Syed Asim Munir no se desanimó y trabajó día y noche; el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Muhammad Ishaq Dar, también se mantuvo en contacto con sus homólogos. Debido a nuestros inmensos esfuerzos, el alto el fuego se ha extendido, el cual sigue en curso", aseguró.

Esta reivindicación del papel de Pakistán se sustenta en la primera ronda de las denominadas "Conversaciones de Islamabad", celebradas entre el 11 y el 12 de abril, que sirvieron de base para la extensión del alto el fuego anunciado por la Casa Blanca el pasado 21 de abril.

Desde entonces, la capital paquistaní se ha convertido en el principal puente diplomático entre las partes, incluyendo dos recientes visitas oficiales del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

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Este mismo miércoles, Trump urgió a Teherán a "espabilar pronto" a través de su red Truth Social, donde acusó a Irán de que no logra ponerse de acuerdo ni sabe cómo firmar un pacto no nuclear, acompañando su mensaje con una imagen simulada bajo la advertencia "¡NO MÁS SR. AMABLE!".

Sharif aseguró hoy que, antes de su último viaje de regreso, Araghchi se comprometió a trasladar una respuesta a las propuestas de mediación tras realizar consultas con los máximos dirigentes iraníes.