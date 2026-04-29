Shlomo Ben Ami: La guerra de Irán ha demostrado que la confrontación no sirve

En este sentido, aseveró que el mensaje que el conflicto en Oriente Medio está dejando es "la futilidad de la guerra".

"Si las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo no lograron derrotar a un país cuyas instalaciones militares y cuyo liderazgo fue completamente aniquilado, quizá deberíamos probar otras vías, ya que la guerra no ha dado resultado", apuntó.

A su juicio, "la potencia más fuerte tiene la obligación de acatar ciertas normas y reglas". De lo contrario, "será castigada por la comunidad, por los tribunales internacionales".

El exministro de Exteriores israelí participó en una ponencia organizada bajo el título 'Un nuevo orden europeo y mundial' junto con Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024 y rector emérito de la Universidad de Europa Central (2016-2021), en el marco del Foro La Toja de Lisboa.

En cuanto al papel de Europa en el contexto geopolítico actual y futuro, Ben Ami dijo que los Veintisiete tienen la capacidad de alcanzar una autonomía estratégica, para lo que deberán invertir más en armamento y tecnología, aunque apuntó que espera que este proceso "no ocurra de forma abrupta".

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"Ese es el problema: Europa necesita tiempo; una desconexión repentina e inmediata sería una catástrofe monumental, porque sería una invitación a Putin y a todos los demás saboteadores de la zona", opinó.

En línea con lo que en una charla previa mencionó el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre China, donde este consideró un "gravísimo error" asociarse con el gigante asiático, el exministro israelí compartió esa opinión y agregó: "Ojalá los estadounidenses y los israelíes hubieran sido tan cautelosos y prudentes en el uso del poder como lo es China".

"Tenemos suerte, porque hay algo en China que nos hace sentir muy afortunados, y es la tradicional moderación de China en el uso del poder. Si se hubiera comportado como otras grandes potencias en el siglo XX, la guerra de Irán se habría convertido en una guerra mundial", argumentó.

Ben Ami, que también fue embajador de Israel en España (1987-1991) y fue miembro del Partido Laborista, de centroizquierda, aprovechó para criticar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de quien dijo que "ha destacado por distorsionar las lecciones de la historia y por manipular e instrumentalizar el pasado".

Por su parte, Ignatieff consideró que la Administración estadounidense está aprendiendo que no se puede alterar el orden internacional sin un coste y que las alianzas "son útiles", poniendo como ejemplo que "no puedes ir a una guerra con Irán, bombardear Irán y después quejarte de que Europa y Canadá y otros países no participan si tú no les has consultado antes de empezar".

Aun así, ve que EE.UU. está eligiendo a sus aliados en base a su ideología, y no tiene tanto en consideración si son democracias o no, poniendo como ejemplo el caso de la Hungría de Viktor Orbán, lo que no ve viable.

Ignatieff defendió además que es responsabilidad de los países ser capaces de defenderse por sí mismos, ya que "no hay forma" de volver al momento en el que podían "aprovecharse gratuitamente de los bienes públicos de un imperio estadounidense en decadencia"; y abogó por no sentir "nostalgia" por las dinámicas de las últimas décadas, ya que "el viejo mundo estaba lleno de injusticia".