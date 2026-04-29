Trabajador herido en fábrica de Tesla en Texas presenta demanda por negligencia

Según reportó el diario local Austin-American Statesman, Juan Jesús Chávez, empleado de la contratista EFX Industrial, acusó a Tesla y a su empleador de obligarlo a realizar trabajos en condiciones inseguras en la fábrica Gigafactory, donde se producen principalmente los autos modelo Y y los Cybertruck.
Según la demanda, el incidente ocurrió el 18 de marzo, cuando una tubería de acero al carbono lo golpeó en la cabeza y el pecho, tras soltarse durante una maniobra con montacargas.
El abogado del trabajador, Tony Buzbee, señaló al diario local que Chávez sufrió una lesión craneal cerrada, así como daños en el cuello y la espalda.
La demanda sostiene que Tesla y EFX Industrial incurrieron en negligencia al exigir labores sobre una tubería mal asegurada y suspendida de forma inadecuada "pese al peligro evidente”.
También, alega falta de capacitación en maniobras seguras de izaje, ausencia de equipo de protección adecuado y deficiencias en la supervisión del trabajo.
Chávez reclama más de un millón de dólares en compensación por dolor físico, afectaciones permanentes, angustia mental, gastos médicos y pérdida de capacidad de ingresos. El caso fue presentado en el condado de Travis.
Las fábricas de Tesla, Inc., particularmente en California y Texas, han sido sujeto de denuncias por sus altas tasas de lesiones, posible subregistro de accidentes y la exposición de los trabajadores a riesgos como sustancias químicas tóxicas y peligros eléctricos.
En concreto, la fábrica Gigafactory, enfrenta preocupaciones en materia de derechos humanos vinculadas a condiciones laborales inseguras, incluyendo exposición a altas temperaturas, vapores químicos y ventilación insuficiente, así como fallas en capacitación y protección de los trabajadores, según un informe publicado el año pasado por la Universidad de Alabama en Birmingham.