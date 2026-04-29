Ucrania confirma un ataque a un objetivo ruso a 1.500 kilómetros de la frontera

El SBU ha dicho sobre la infraestructura en cuestión que tiene una “importancia estratégica” para el sistema de transporte de petróleo de la Federación Rusa, ya que bombea petróleo en cuatro direcciones distintas y hacia la refinería de Perm, cercana a los montes Urales.

“Según la información preliminar, están ardiendo casi todos los depósitos de almacenamiento de petróleo”, se lee en la nota del SBU.

Medios rusos habían informado este miércoles de un ataque ruso contra una refinería en la región de Perm y contra otra refinería situada en la zona de Oremburgo.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques de larga distancia a objetivos del sistema energético ruso. En los últimos días se han sucedido los impactos de drones ucranianos contra refinerías en territorio enemigo.

Kiev ha pasado de no tener capacidad de atacar territorio enemigo al comienzo de la invasión rusa a bombardear objetivos militares y estratégicos rusos en la retaguardia más profunda prácticamente a diario.

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Ucrania busca socavar las exportaciones de petróleo ruso que financian la guerra con este tipo de ataques, cada vez más frecuentes.