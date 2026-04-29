Zelenski agradece al rey Carlos su petición de apoyo a Ucrania al Congreso de EE.UU.

“Les doy las gracias a Su Majestad el Rey Carlos III, al Reino Unido y a todos los espíritus valientes estadounidenses por su llamamiento a la unidad en apoyo de Ucrania al otro lado del Atlántico”, escribió Zelenski en X sobre el discurso del monarca, que alabó en su intervención la valentía del pueblo ucraniano.

“Esto es exactamente lo que necesitamos para lograr una paz digna y justa para Ucrania y para toda Europa”, agregó Zelenski sobre las palabras del rey inglés.

El presidente ucraniano transmitió además al rey Carlos y al Congreso de EE.UU. el agradecimiento del pueblo ucraniano por todo el apoyo recibido.

Carlos III ha recibido varias veces a Zelenski y ha expresado de forma repetida su apoyo a Ucrania, del que el Reino Unido es uno de los principales aliados, financiadores y suministradores de armamento.