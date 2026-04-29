Zelenski cifra en hasta 43 % la caída de flujo de crudo en puertos rusos atacados por Kiev

Según dijo Zelenski en redes sociales, el puerto de Primorsk, en el Báltico, ha experimentado una caída del 13 % en la cantidad de petróleo que importa y exporta debido a los bombardeos ucranianos.

Otro de los puertos atacados por las fuerzas de Kiev en las últimas semanas y meses, el de Novorrosíisk, ha visto descender el volumen de petróleo que recibe en un 38 %.

La caída es aún más dramática en el puerto del Báltico de Ust-Luga, según las cifras de la inteligencia exterior ucraniana citadas por Zelenski. Allí, el tránsito de petróleo ha descendido en un 43 % tras los últimos ataques ucranianos.

Ucrania ha logrado incrementar en las últimas semanas sus ataques con drones a puertos y refinerías rusas. Kiev trata de socavar con estos ataques las exportaciones de petróleo ruso, que son la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra del Kremlin.