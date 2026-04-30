Al menos 4 muertos y 15 desaparecidos al naufragar una embarcación en un río de la India

El accidente ocurrió durante la tarde en el río Narmada, en el embalse de Bargi, situado en el distrito de Jabalpur, cuando una tormenta repentina volcó la embarcación, en la que viajaban entre 35 y 40 personas, según indicó a la agencia local PTI el superintendente de policía de la ciudad de Bargi, Anjul Mishra.

Los equipos de emergencia, que siguen trabajando mientras cae la noche, han logrado rescatar con vida al menos al menos a 15 personas, según informó el gobierno regional, mientras Mishra elevó la cifra de rescatados a 18.

El siniestro coincide con una alerta especial del Departamento Meteorológico de la India (IMD), que en su último boletín advirtió de tormentas eléctricas con vientos de entre 40 y 50 km/h en el distrito y recomendaba que no se utilizaran medios acuáticos.

Mientras gran parte del país atraviesa una extrema ola de calor, con temperaturas que rozan los 47°C, el contraste con la entrada de humedad suele desencadenar este tipo de fenómenos en abril, según muestran los informes meteorológicos.

El río Bargi es un destino popular para el turismo local, especialmente durante los meses de verano, cuando miles de personas acuden a los embalses y cruceros fluviales para huir de las altas temperaturas.