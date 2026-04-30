Alemania ve en Marruecos oportunidades clave en automoción, energía y agricultura

En una declaración tras reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, al margen de la segunda edición del Diálogo Estratégico germano-marroquí, presentó a Marruecos como un país que ofrece "una buena base para una mayor cooperación", sobre todo en el ámbito económico.

El jefe de la diplomacia alemana añadió que más de 300 empresas alemanas invierten en el país norteafricano, donde encuentran "una población joven y bien formada", por lo que Alemania busca establecer una colaboración "estrecha" con Marruecos.

Añadió que en los últimos dos años, más de 13.500 marroquíes han acudido a Alemania para trabajar, y, solo en 2025, más de 3.000 obtuvieron visados en el sector sanitario para empleo o formación.

Por otra parte, el ministro marroquí destacó que el encuentro mantenido fue una oportunidad para explorar nuevas vías de desarrollo de la cooperación bilateral, con especial énfasis en el ámbito económico y la atracción de inversiones.

Subrayó que existen "numerosas oportunidades" para reforzar la presencia económica alemana en el país magrebí, especialmente en el marco de los preparativos para la Copa del Mundo de 2030, que Marruecos coorganizará con España y Portugal.

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Bourita mencionó también la posibilidad de intensificar la colaboración en sectores emergentes como las energías renovables, la transición digital y ecológica y otros ámbitos de futuro, en los que Alemania puede convertirse en "un socio estratégico clave".

"Nos hemos centrado en cómo presentar estas oportunidades al sector privado de ambos países", explicó el ministro, quien recordó que las relaciones entre Rabat y Berlín cuentan con un "marco jurídico casi completo", con más de 300 acuerdos e instrumentos legales que facilitan la inversión y la cooperación.

Bourita insistió en que la asociación abarca también sectores como la seguridad, los asuntos consulares y la lucha contra la migración irregular, donde ambos países trabajan "con responsabilidad y resultados concretos y positivos".

Asimismo, destacó la cooperación financiera como uno de los ámbitos en los que la relación bilateral registra "un éxito notable".

Marruecos desencadenó una crisis diplomática con Alemania en mayo de 2021, cuando convocó a su embajadora en Berlín en respuesta a "actos hostiles", al atribuir a las autoridades alemanas poner en cuestión la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Un año después, las relaciones entre ambos países tomaron de nuevo un giro positivo después de que Alemania cambiase su postura sobre el Sáhara Occidental, respaldando el plan de autonomía bajo soberanía marroquí como base para resolver el conflicto.