Antigua y Barbuda celebra elecciones con Gaston Browne aspirando a un cuarto mandato

Según la Comisión Electoral de Antigua y Barbuda, 63.330 personas están habilitadas para votar en las 17 circunscripciones en juego, lo que representa un aumento de casi 3.000 votantes respecto a los últimos comicios.

La Comisión prometió que el proceso será transparente y estará bien coordinado. Las elecciones son supervisadas por delegaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth.

Browne, líder del gobernante Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP, en inglés), aseguró en su último mitin que ofrece "un renacimiento en tiempos de cambio".

"El día de las elecciones, no se arriesguen con un líder y un equipo que simplemente no están preparados. Mantengamos a Antigua y Barbuda en manos fuertes y seguras", afirmó el primer jefe de Gobierno en la historia del país en ganar tres mandatos consecutivos.

El ABLP se enfrenta al principal partido de la oposición, el Partido Progresista Unido (UPP, en inglés), cuyo líder, Jamale Pringle, declaró que los habitantes de Antigua y Barbuda han sufrido demasiado tiempo bajo la actual Administración.

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"El pueblo ya no estará sujeto a los caprichos de un partido político, un candidato o una figura política", declaró Pringle, quien lidera al UPP en unas elecciones generales por primera vez.

"Garantizaremos que las políticas estén orientadas a todos, sin injerencias políticas", añadió.

El ABLP compite por los 17 escaños del Parlamento, mientras que el UPP presenta candidatos para los 16 asientos de Antigua y su filial, el Movimiento Popular de Barbuda (BPM), compite por el escaño de Barbuda. Hay tres candidatos independientes.

En las últimas elecciones generales, celebradas el 18 de enero de 2023, el ABLP ganó nueve de los 17 escaños, mientras que los restantes fueron para el UPP y un candidato independiente.

Antigua y Barbuda, ubicado al norte de las Antillas Menores, se independizó del Reino Unido en 1981 pero sigue siendo una monarquía constitucional.