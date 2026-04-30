Bruselas emitirá 10.000 millones más este semestre para financiar el préstamo a Ucrania

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha elevado hasta los 100.000 millones de euros su objetivo de emisiones hasta junio, desde la meta de 90.000 millones que se había marcado en diciembre, según informó la Comisión en un comunicado.

En consecuencia, la Comisión Europea también ha incrementado su estimación de emisiones de bonos para todo el ejercicio de 2026 en 20.000 millones de euros, por lo que la cifra total alcanza finalmente los 180.000 millones.

Bruselas acude a los mercados de deuda para financiar principalmente los desembolsos que transfiere a los Estados miembros a través del fondo de recuperación, pero también para canalizar dinero a las autoridades ucranianas a través de los distintos programas de ayudas.

El último de estos instrumentos es el nuevo préstamo de 90.000 millones que la UE acaba de sacar adelante para este año y 2027 después de meses buscando una solución al veto que planteaba Hungría, aun bajo el gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

Tras las elecciones legislativas en las que Orbán fue derrotado, Budapest levantó su veto al último paso del procedimiento que mantenía bloqueado dicho crédito y para el que era necesaria la unanimidad entre los socios del club: el permiso a Bruselas para emitir la deuda con la que financiar el programa.

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La intención del Ejecutivo comunitario sigue siendo efectuar a lo largo del segundo trimestre del año el primer pago con cargo a este préstamo a las autoridades ucranianas, que recientemente han solicitado también el desembolso de otros 2.700 millones de otra herramienta de ayudas tras haber completado una serie de reformas comprometidas.