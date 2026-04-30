Costa Rica cayó 30 puestos en ránking de libertad de prensa durante el Gobierno de Chaves

"Esperamos un cambio de rumbo con la nueva Administración y hacemos un llamado a abrir espacios de conversación y reflexión sobre el tipo de democracia que merece el país", indica un pronunciamiento del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX).

Y agrega que el país centroamericano "debe retornar a su lugar como referente internacional y que se detengan los hechos que han deteriorado la convivencia dentro del país y su imagen global".

Según el ránking de 2026 publicado este jueves por RSF, Costa Rica se ubica en el lugar 38 a nivel mundial, lo que supone una caída de dos lugares con respecto a 2025 cuando ocupó el sitio 36.

Pero cuando Chaves asumió el Gobierno en mayo de 2022, el país ocupaba el lugar 8 de esta clasificación, cayó al 23 en el año 2023, al 26 en el 2024, al 36 en el 2025 y al 38 en este 2026.

"La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados en Costa Rica, lo que la convierte en una excepción en América Latina. No obstante, en los últimos años se registra un aumento sostenido de vulneraciones a la libertad de prensa, y el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha restringido el acceso a la información pública", indica el informe de RSF.

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RSF destacó que los periodistas en Costa Rica pueden ejercer su profesión "sin trabas y se benefician de un sólido marco jurídico que garantiza la libertad de expresión", pero advirtió que "el deterioro del clima público y las presiones desde el poder han incrementado los riesgos de autocensura".

"El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha adoptado una línea de confrontación con algunos medios y periodistas críticos, lo que se manifiesta regularmente en ataques verbales. Además, se han reportado restricciones al acceso a la información pública bajo su administración", afirmó RSF.

El próximo 8 de mayo Chaves entregará el poder a Laura Fernández, una cercana colaboradora suya desde los cargos de ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante su mandato quien ganó las elecciones del pasado 1 de febrero en primera ronda.

Fernández, quien ha dicho que ofrecerá a Chaves un cargo en su Gobierno, anunciará su gabinete el 5 de mayo.