Delcy Rodríguez encabeza una caravana en el cierre de la peregrinación contra sanciones

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Delcy Rodríguez lideró la caravana montada en un camión junto a su hermano y presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, así como al ministro de Interior, Diosdado Cabello, y la hija de él, la titular del Ministerio de Turismo, Daniella Cabello, y otras autoridades.

La caravana atravesó la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, una de las principales arterias viales de Caracas, luego de 11 días de movilización nacional por la peregrinación, que incluyó rutas en varias regiones de Venezuela.

El miércoles, la mandataria encargada reiteró su petición para que cesen las 1.081 sanciones extranjeras que aseguró pesan sobre el país y que han representado una "asfixia financiera".

Desde el Teatro de la Ópera en el estado Aragua (norte), se dirigió entonces al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los Gobiernos de Europa para pedir el "cese completo del bloqueo contra Venezuela" y que "no quede vigente ni una sola sanción".

El Parlamento Europeo urgió este jueves al Consejo de la Unión Europea (los Gobiernos europeos) a que no levante ninguna de las sanciones que impone a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte "medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia".

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Estados Unidos, por su parte, ha flexibilizado, con la emisión de licencias, las sanciones impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y contra el sistema financiero público.

El alivio ha permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de aislamiento.

Sin embargo, Rodríguez insiste, como ha dicho en anteriores oportunidades, en que una licencia "no brinda seguridad jurídica" debido a que está "sujeta a temporalidad", por lo que reclama el cese de sanciones contra Venezuela.