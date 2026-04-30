Detenido en Alemania un hombre de 84 años sospechoso de "cientos" de abusos a menores

Los investigadores comenzaron a seguirle la pista en febrero, después de que fuera arrestado en unos baños termales, cuando presuntamente apartó a una niña de 10 años de su familia e intentó abusar de ella en varias ocasiones.

El individuo, de nacionalidad alemana, quedó entonces en libertad, pero la policía hizo un llamamiento a la población para aportar informaciones que pudieran ser útiles para la investigación.

"En los últimos años, el hombre de 84 años presuntamente obligó a niños a realizar acciones sexuales en varios cientos de casos. Los hechos ocurrieron tanto en el entorno familiar como en una piscina", explicó ahora la policía.

El detenido compareció el jueves ante el juez de instrucción, que decretó su ingreso en prisión preventiva.