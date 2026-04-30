'El diablo viste de Prada 2', entretiene pero no brilla como la original, según la crítica

Pero las críticas de los medios especializados no se han rendido a la secuela de un filme que supuso una sorpresa y una bocanada de aire fresco en 2006 y que, veinte años después, reutiliza los mismos elementos de entonces, lo que elimina el factor novedoso.

Es una secuela "entretenida, aunque decepciona por el romance desconcertantemente aburrido y sin química de Andy con un aburrido magnate inmobiliario australiano (un papel insípido para Patrick Brammall)", afirma el diario The Guardian.

Mientras, Variety asegura que todo lo que hace el filme es ser un producto para los fans de la primera entrega. Pero, agrega, "es difícil imaginar que esta película alcance el estatus de entretenimiento reconfortante de su predecesora".

Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora jefe de Runway, papel inspirado en la legendaria periodista de moda y responsable de Vogue, Anna Wintour.

Un personaje que Streep aceptó hace 20 años en un momento en el que incluso pensaba en su retirada, pero leyó el guión, se dio cuenta de que iba a ser un éxito y pidió el doble del salario que le ofrecían inicialmente. El filme le dio el impulso para seguir y ahora sigue siendo una de las grandes estrellas de Hollywood.

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Junto a ella, Anne Hathaway, como Andy Sachs, becaria en la primera película y una prestigiosa periodista seria -es decir, que no se dedica a la moda- en el comienzo de esta nueva película.

Stanley Tucci (Nigel) sigue siendo la mano derecha de Priestly y Emily Blunt retoma su personaje de Emily, que era asistente de la jefa y ahora es una alta ejecutiva de Dior.

Por la película desfilan Kenneth Branagh (el nuevo marido de Streep), Justin Theroux (un millonario hortera) o Lucy Liu (exmujer de Theroux y mecenas de arte), además de contar con cameos de Donatella Versace o de una explosiva Lady Gaga.

Todo para recuperar el glamour de esta historia sobre el mundo de la moda, con las protagonistas luciendo un modelazo tras otro, en la que se ha introducido el elemento más real del declive de los medios de comunicación en papel en la actual era digital, especialmente de las revistas como Runway, en la que trabajan las protagonistas.

Una historia en la que "los cuatro protagonistas vuelven a ponerse en la piel de sus personajes con facilidad y desfilan con looks fabulosos" pero al final la película "es menos una comedia sobre el entorno laboral que un escaparate de ropa", según The Hollywood Reporter.

Y Rolling Stones apunta que "ninguna combinación de tacones de aguja y trabajo a pie de calle al estilo tradicional puede mitigar el hecho de que la integridad, el talento, el esfuerzo y la dedicación a tratar con seriedad todo, desde la moda hasta el cine, están en peligro constante de extinción".

Unas críticas que resaltan el brillante envoltorio de una película que sin embargo, no alcanza el nivel de la original, algo en los que todos los expertos coinciden.

The New Yorker afirma que 'El diablo viste de Prada 2' "vende un montón de productos absurdos, pero los vende de maravilla, con una seguridad y convicción genuinas, y la proporción justa de cinismo y esperanza", y lanza un mensaje buenista de que lo mejor a lo que podemos aspirar es a "hacer un buen trabajo" y a forjar amistades duraderas. Pero, agrega: "eso es todo".

Aunque también hay medios como Deadline que directamente califican de "decepcionante" el regreso de Miranda Priestly.

Aún así, como dijo Anne Hathaway en una rueda de prensa con medios internacionales, entre ellos EFE: "En la primera parte de la película se veía mucha ropa de trabajo, pero esta segunda parte es un espectáculo de moda sin complejos".