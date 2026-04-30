El euro sube y supera los 1,17 dólares ante la cautela del BCE y datos de EEUU

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1711 dólares, frente a los 1,1691 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1702 dólares.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejó entrever este jueves que la entidad se prepara para subir los tipos de interés en junio en caso de que observen que la subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán se traspasa con fuerza a otros precios.

Previamente el Consejo de Gobierno decidió por unanimidad mantener los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 % pero debatió la posibilidad de subirlos, dijo Lagarde.

La inflación subió en la zona del euro hasta el 3 % en abril, impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

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El producto interior bruto (PIB) de la eurozona creció un 0,1 % en el primer trimestre del año, comparado con el precedente, y un 0,8 % interanual.

La economía estadounidense creció un 0,5 % en el primer trimestre del 2026 con respecto al último del año pasado.

Pero se expandió un 2 % a ritmo anualizado, un salto frente al 0,5 % registrado en el periodo anterior.

La inflación subió en EEUU en marzo hasta el 3,5 %, por lo que se mantienen presiones inflacionistas.

Pero las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron en EEUU a 189.000 desde 215.000 la semana anterior, por lo que la situación del mercado laboral es buena.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1656 y 1,1719 dólares.