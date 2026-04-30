El izquierdista Sánchez apunta a que Perú ingrese al Mercosur y se integre con los BRICS

En un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Sánchez, que fue ministro de Comercio Exterior en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló que "propiciaría ser parte del Mercosur".

"(Ahora) no lo somos, y Los BRICS me parece un espacio importante donde tendríamos muchos espacios comerciales para potenciar aún más. Tenemos esa aspiración", aseveró Sánchez, cuyo país ya es parte de otros mecanismos de integración regional como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

Sánchez fue enfático en reconocer la importancia de que Perú se inserte en las cadenas globales de valor, sin imponer vetos a ningún socio comercial, pero abogó por que sea de manera equitativa y con un trato igualitario entre ambas partes para propiciar un mayor desarrollo económico de las comunidades empobrecidas.

"Nosotros no le ponemos veto a ninguna relación comercial. Más bien, es importante que Perú tenga con su soberanía relaciones de igualdad. Tenemos más de 56 acuerdos comerciales y eso hay que extenderlo para que esos beneficios no chorreen, sino que sea real", señaló el candidato y líder del partido Juntos por el Perú.

Bajos esas condiciones, Sánchez señaló que las inversiones extranjeras serán bienvenidas en un eventual Gobierno suyo, sin condicionantes por su lugar de origen.

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En ese sentido, defendió la inversión china en la construcción del puerto de Chancay, llamado a convertirse en el principal punto de conexión marítima con el gigante asiático, así como la inversión de capitales estadounidenses en el puerto de aguas profundas de Corio, un proyecto que todavía está en ciernes en la costa sur del país.

Sánchez apuntó a renegociar dentro del debido proceso contratos de inversión para asegurar que la riqueza de recursos naturales que se extraen y exportan a otros países redunde también en las comunidades cercanas a los yacimientos de hidrocarburos y de minerales.

"¿Quién pensaba hace ocho años que el valor del oro se iba a duplicar? (Para quien exporta) hay una ganancia y una sobreutilidad, y creemos que es justo reevaluar esas condiciones para tener mayor caja fiscal, y perfeccionar esos acuerdos para recibir transferencia y tecnología", apuntó.

Asimismo, el candidato recordó que China es el principal socio comercial de Perú y que el producto que más se envía al gigante asiático es mineral sin procesar, por lo que abogó por establecer acuerdos con transferencia tecnológica, de modo que se instalen plantas de procesamiento en territorio peruano y sea ese producto con valor agregado lo que exporte Perú.

Sánchez está a la espera de que se proclamen los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, que lo sitúan como el rival de la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 7 de junio.