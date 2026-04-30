El papa pide campañas de sensibilización y bancos de alimentos ante el hambre en el mundo

En la oración para el mes de mayo de la iniciativa 'Reza con el papa', León XIV pide que se despierte una nueva conciencia para poder "aprender a agradecer cada alimento, a consumir con sencillez, a compartir con alegría".

En el vídeo, el papa reza para que la humanidad sea capaz "de transformar la lógica del consumo egoísta en una cultura de solidaridad".

"Que nadie quede excluido de la mesa común y que tu Espíritu nos enseñe a mirar el pan no como un objeto de consumo, sino como un signo de comunión y cuidado", concluye el papa.

El tema elegido para el mes de mayo quiere poner el foco en los datos más recientes de los organismos de Naciones Unidas que dibujan un panorama de urgencia creciente. Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, 318 millones de personas enfrentan en 2026 niveles de crisis de hambre o situaciones aún más graves.

El mismo informe advierte de que el conflicto en Oriente Medio podría empujar a 45 millones de personas adicionales a una situación de hambre aguda antes de mediados de año. En 2025, además, se confirmaron dos hambrunas simultáneas en partes de Gaza y Sudán.

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A esto se suma que, según el Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el mundo desperdicia más de 1.000 millones de toneladas de alimentos.

Además, la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen un grave problema climático, ya que generan entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.