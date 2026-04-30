El Parlamento español tramitará la propuesta de blindar el aborto en la Constitución

La oposición pedía la devolución del proyecto al Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, pero la cámara lo rechazó por una mayoría de 177 de los 350 diputados.

El Parlamento seguirá así con el procedimiento legislativo hasta la votación final de la modificación constitucional, que requerirá una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado.

De esta manera, parece imposible que la reforma prospere, dada la composición política de las cámaras. Sería necesario también el voto favorable del Partido Popular (derecha), que dispone de 137 parlamentarios en la cámara baja y mayoría absoluta en la alta.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, argumentó hoy que el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en públicos, con grandes diferencias entre regiones, así que el Gobierno pretende asegurar condiciones de igualdad real y efectiva en todo el país.

Por el contrario, los conservadores y la extrema derecha tacharon la reforma de "demagogia" y "trampantojo" para desviar la atención de la ineficacia de la gestión del Gobierno y de los escándalos de corrupción que le salpican, señalaron.

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Ambas formaciones reprocharon que el Ejecutivo justifique en "la celeridad" y "la sencillez" que la reforma propuesta sea del artículo 43 de la Constitución, relativo a la salud pública, que forma parte del capítulo "Principios rectores de la política social y económica".

Denunciaron que así se evita una vía de reforma constitucional de mayorías parlamentarias reforzadas de dos tercios, la disolución de las dos cámaras legislativas y la convocatoria de elecciones generales si se tratase de modificar la sección "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas".