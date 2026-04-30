El Parlamento Europeo pide vigilar los consejos financieros de los 'crypto bros'

En una resolución no vinculante aprobada con 502 votos a favor, 46 en contra y 42 abstenciones, los eurodiputados destacan el papel de los también llamados 'finfluencers' para actuar como intermediarios de información financiera y su "potencial" para "mejorar la educación financiera" de la población.

Pero al mismo tiempo subrayan que deben cumplir con las normas de protección al consumidor y tener "mayor responsabilidad y rendición de cuentas hacia sus audiencias", puesto que "también plantean riesgos como conflictos de interés, publicidad engañosa, información errónea o comunicación fraudulenta", alentando incluso "inversiones no adecuadas".

El texto recuerda que estos perfiles "operan de manera similar" a los operadores tradicionales de información financiera pero "sin adherirse a instrumentos regulados o no regulados relacionados con la transparencia y los estándares de calidad de comunicaciones comerciales".

En esta línea, señalan que la "actividad central" de algunos de estos 'crypto bros' es "atraer atención", lo que puede conducir a la "promoción de productos de alto riesgo" que no están pensados para inversores minoristas y que requieren un "enfoque específico" por parte de las autoridades nacionales y europeas.

Por ello, enfatizan la necesidad de impulsar un "marco claro y efectivo por el cual las autoridades competentes nacionales puedan vigilar y supervisar a los finfluencers para proteger a los consumidores de la información engañosa y conflictos de interés, así como preservar la confianza en la educación financiera online".

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También abogan por obligar a las plataformas digitales a ofrecer a los usuarios información transparente sobre los riesgos asociados a instrumentos financieros de alto riesgo que se promocionen en sus redes, por ejemplo con advertencias o etiquetas de información comercial.

En todo caso, la resolución distingue entre aquellos 'finfluencers' que "operan de forma transparente" y declaran sus conflictos de interés, de otros que "usan la educación financiera como cortina de humo, actuando de forma fraudulenta o con intenciones malintencionadas, promocionando productos no autorizados o brindando asesoramiento no cualificado, incluso enviando mensajes directos a personas o enlaces a mensajes grupales, para promocionar productos especulativos y servicios de apuestas o juegos de azar".

Estas consideraciones sobre asesores financieros en las redes sociales están incluidas en una resolución más amplia sobre educación financiera en la que los eurodiputados defienden que sea incluida, adaptada a cada edad, en los programas de educación y formación de colegios y de centros de adultos.

"La educación financiera debe ser impulsada desde el aula hasta la jubilación para que la población pueda navegar entre opciones financieras con mayor confianza, seguridad y autonomía", destacó la responsable del informe, la eurodiputada portuguesa del Partido Popular Europeo (PPE) Lidia Pereira.

"Más educación financiera significa más libertad para decidir, más seguridad para proteger ahorros y más confianza para formar parte de una economía cada vez más digital y compleja", añadió.