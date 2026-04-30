España envía 33.000 kits de ayuda humanitaria al Líbano

Esta ayuda, cuyo importe asciende a más de 500.000 euros, responde a las solicitudes de apoyo de las autoridades libanesas y al compromiso de la Cooperación Española con la acción humanitaria, según informa el departamento que dirige el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El envío incluye 30.800 kits de higiene que permitirán dar cobertura a más de 43.000 personas y otros 2.250 de cocina, para facilitar la preparación de alimentos a los desplazados como consecuencia de la guerra.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas calcula que 1,3 millones de personas necesitan asistencia urgente en el Líbano tras haberse visto obligadas a abandonar sus hogares.

Esta ayuda se canalizará a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que "garantiza una respuesta coordinada y eficiente", destaca el Ministerio español, que informa también de que el material será transportado por vía marítima desde Valencia (sureste) estos días y que llegará a Beirut a finales de mayo.

Además, España complementará esta intervención con un segundo envío de kits de cocina a través del corredor humanitario internacional coordinado por Jordania.