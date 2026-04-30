Grecia justifica su inacción en operación israelí contra Flotilla al no tener jurisdicción

"Las autoridades griegas no tienen derecho a intervenir en aguas internacionales, salvo en caso de operaciones de búsqueda y salvamento", señaló Pavlos Marinakis, portavoz del Gobierno conservador griego, en una rueda prensa en Atenas.

El portavoz añadió de que "la jurisdicción sobre los buques en alta mar corresponde exclusivamente al Estado del pabellón", es decir del país donde se registra o se matricula una embarcación, según el derecho del mar.

Aunque la operación israelí se produjo al oeste de Creta, en una zona de jurisdicción de búsqueda y rescate griega (SAR, por sus siglas en inglés), "el Cuerpo de Guardacostas de Grecia no tiene el derecho de ejercer competencias policiales en aguas internacionales", añadió.

"Su competencia en ese ámbito se limita estrictamente a la coordinación de operaciones de búsqueda y salvamento", acentuó Marinakis.

Anoche el ejército israelí interceptó 22 de las 58 naves de la Flotilla que tiene como destino final Gaza y detuvo a unos 175 activistas que actualmente están siendo trasladados a territorio israelí.

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Marinakis recalcó que anoche, sin especificar una hora exacta, los guardacostas griegos "recibieron una señal de emergencia" emitida por uno de los barcos de la Flotilla que navegaba a unas 60 millas naúticas al oeste de Creta.

Una embarcación de la Guardia Costera griega "acudió inmediatamente a la zona", pero "durante la comunicación por radio" los capitanes tanto del barco que había emitido la señal como de otras embarcaciones cercanas "declararon que no corrían peligro y que no solicitaban ni deseaban ayuda", señaló.

El fundador de la ONG española Open Arms, Òscar Camps, denunció este jueves en un vídeo el "abandono de las obligaciones de rescate" por parte de la Unión Europea ante la operación israelí.

El activista señaló directamente a la Guardia Costera de Grecia y a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de la que aseguró que "vio y fue testigo" de la operación militar sin intervenir.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha calificado reiteradamente a Israel como "un aliado estratégico" y desde 2019, cuando se alzó con el poder, ha estrechado los lazos con Tel Aviv, especialmente en defensa y en la cooperación entre las industrias militares de ambos países.