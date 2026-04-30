Irán dice que está abierto a la diplomacia si EE.UU. cesa sus "acciones provocadoras"

El mandatario mostró su “disposición a continuar el proceso diplomático para lograr una solución justa que garantice el respeto a los derechos de Irán y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en la región”, según un comunicado de la presidencia iraní.

Pero consideró que la consecución de este objetivo depende "del cese de las acciones excesivas y provocadoras de Estados Unidos”, según la nota.

Pezeshkian calificó las declaraciones de altos cargos estadounidenses como provocadoras e inaceptables y subrayó que complican la situación en la región, en una aparente referencia a los mensajes amenazadores del presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente iraní hizo estas afirmaciones en una conversación con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi después de que un petrolero japonés atravesara el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán debido a la guerra con Estados Unidos e Israel.

Las conversaciones entre EEUU-Irán se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Trump mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques, después de un primer encuentro que mantuvieron en Islamabad el 11 y 12 de abril, en la reunión de mayor nivel desde el triunfo de la revolución Islámica en 1979.

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Al mismo tiempo, Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.