Israel anuncia que los detenidos de la Flotilla desembarcarán en una playa griega

Jerusalén, 30 abr (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que, en coordinación con el Gobierno de Grecia, los 175 pasajeros de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarán en una playa griega "en las próximas horas".