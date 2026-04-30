Israel dice que fue el buque con grano ucraniano el que rechazó desembarcar en Haifa

"Se nos informó de que el buque que debía entrar al puerto la próxima semana decidió salir de las aguas territoriales de Israel", informó el ministerio en un comunicado publicado en X.

Sin embargo, varias horas antes el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, había celebrado en X la decisión de la Asociación de Importadores de Grano de Israel de no permitir desembarcar en sus puertos a esta embarcación.

El propio Sibiga había cruzado reproches en la misma red social durante los días previos con su homólogo israelí, Gideon Saar, a cuenta de lo que Kiev describió como la inacción de Israel para impedir la compra, por parte de sus empresas, de grano supuestamente originario de zonas ocupadas de Ucrania.

En el comunicado de hoy, Israel detalla que la "solicitud ucraniana de asistencia legal" para solventar la situación fue presentada en la noche del martes 28 de abril y que "contenía lagunas fácticas significativas y no incluía ninguna prueba que la respaldara".

Por su parte, la Unión Europea (UE) afirmó hoy mismo que está en contacto con Israel sobre el buque cargado de cereales ucranianos y reiteró que está dispuesta a sancionar a quien contribuya económicamente al esfuerzo ruso de guerra.

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Ucrania venía denunciando en los últimos días que el Gobierno israelí había ignorado sus recientes advertencias sobre el origen ilegal de buques con grano que acabaron desembarcando en el puerto de Haifa.

Saar recriminó a Ucrania haber recurrido a la diplomacia a través de redes sociales antes de cursar las peticiones legales correspondientes, algo que Kiev negó presentando una larga lista de contactos privados con los israelíes a cuenta de estos barcos cargados de grano ucraniano adquirido por compradores particulares de Israel.

Algunas zonas ocupadas por Rusia en el sur de Ucrania se cuentan entre las más fértiles del mundo para el cultivo de grano.