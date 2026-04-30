Karol G agota en horas las entradas de los tres conciertos que dará en diciembre en Bogotá

La artista había anunciado el miércoles la ampliación de conciertos por la alta demanda y, en menos de 24 horas, colgó el cartel de 'sold out' en uno de los principales recintos del país, donde recientemente se han presentado figuras como J Balvin, Shakira, Dua Lipa o Maluma.

"En tiempo récord, miles de fans aseguraron sus entradas para lo que serán tres noches sin precedentes en la capital, confirmando el fenómeno cultural en el que se ha convertido Karol G y la conexión única con su público colombiano", expresó su equipo en un comunicado.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, marcó un hito hace unas semanas al convertirse en la primera latina en encabezar y cerrar el festival Coachella de California, donde anunció su gira mundial, con la que recorrerá 20 países de América y Europa desde el próximo 24 de julio en Chicago.

En España, donde la cantante concluyó su anterior gira 'Mañana será bonito' (2023-2024), la cantante amplió a nueve los conciertos: uno en Sevilla el 13 de junio (que se suma a los del 11 y 12) y dos en Madrid los días 26 y 27 (que se suman a los del 24 y 25).

Su equipo también confirmó que Medellín no hará parte del recorrido debido a las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot, que terminarán en diciembre de 2027 y ampliarán su aforo de 45.000 a 60.000 asistentes.